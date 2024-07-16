لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة توصى بالموافقة.. غدا فى اليوم السابع

ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة توصى بالموافقة.. و"النواب" يناقش تقريرها غدا.. مجلس الوزراء يتعهد بأخذ ملاحظات ممثلى الشعب فى الاعتبار.. ويؤكد: المناقشات نموذج ديمقراطى للممارسة التشريعية والرقابية.. ورئيس اللجنة: تعاون الوزراء مبشر".

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