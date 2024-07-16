"كهرباء جنوب القاهرة" تضع خطة لتدعيم شبكات "الجيزة" لإنهاء شكاوى المواطنين

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس طارق عبد الشافي وضعت خطة لتدعيم شبكات التوزيع بالأحياء والقرى التابعة لمحافظة الجيزة لرفع كفاءة الشبكة وتحسين مستوى الخدمة.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أصدر تعليمات مشددة لشركة جنوب القاهرة بضرورة العمل على مد كابلات جديدة وعمل إحلال وتجديد للموزعات بنطاق عمل الشركة بشكل عام وبالأحياء والقرى التابعة لمحافظة الجيزة بعد تلقى العديد من شكاوى المواطنين الخاصة بالانقطاعات المتكررة بالإضافة إلى ضعف الجهد.

وأشار المصدر إلى أن المهندس طارق عبد الشافي رئيس شركة جنوب القاهرة تلقى تعليمات بشن حملات لضبط سارقى التيار الكهربائي تحت إشرافه المباشر، مشيرا إلى أن نسب الفقد ببعض المناطق التابعة للشركة تجاوزت الـ60% خلال الفترة الماضية.