فيديو مسرب يكشف محاولة ترامب استمالة مرشح منافس وإقناعه بالانسحاب

أظهر مقطع فيديو مسرب لمكالمة بين المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب والمرشح المستقل روبرت إف كينيدى جونيور، محاولات الرئيس السابق الضغط على كينيدي للخروج من السباق الرئاسي والانضمام إلى معسكره، فيما اعتذر كينيدى عن تسريب المقطع الذى جاء بعد يوم من لقائه مع ترمب في ميلواكى، على هامش المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

🚨JUST IN — After the assassination attempt, Trump called RFK Jr. to discuss vaccine injuries and how they talked about this a long time ago. Trump also mentioned Biden’s insensitive question about he knew to turn his head when the bullet hit. The entire conversation was recorded… pic.twitter.com/lDKMvqzado