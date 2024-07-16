اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يوليو 2024 08:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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فيديو مسرب يكشف محاولة ترامب استمالة مرشح منافس وإقناعه بالانسحاب

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 07:30 م
فيديو مسرب يكشف محاولة ترامب استمالة مرشح منافس وإقناعه بالانسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
وكالات

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أظهر مقطع فيديو مسرب لمكالمة بين المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب والمرشح المستقل روبرت إف كينيدى جونيور، محاولات الرئيس السابق الضغط على كينيدي للخروج من السباق الرئاسي والانضمام إلى معسكره، فيما اعتذر كينيدى عن تسريب المقطع الذى جاء بعد يوم من لقائه مع ترمب في ميلواكى، على هامش المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

وفي مقطع الفيديو المسرب يظهر كينيدي وهو يتحدث على الهاتف مع ترمب عبر مكبر الصوت، محاولاً استمالته عبر التعبير عن مواقف مؤيدة لوجهة نظر كينيدي المناهضة للقاحات الطبية، وكشف فيها عن جزء من مكالمته مع منافسه الديمقراطي جو بايدن، وحاول ترمب خلال المكالمة تطمين كينيدي بأنه "سيفوز" بالانتخابات في نوفمبر المقبل.

واعتذر كينيدي عن التسريب، وقال على منصة (إكس): "عندما اتصل بي الرئيس ترمب، كنت أقوم بتسجيل مقطع فيديو مع مصور. كان يجب أن أطلب من المصور التوقف عن التسجيل فوراً. أنا محرج جداً من أن هذا الفيديو قد نُشر".

فى المكالمة، أعرب ترمب عن دهشته من أنه تعرض لإطلاق نار من سلاح نوع AR-15، وهو نوع من البنادق العسكرية التي يريد بايدن حظرها، وقال: "أسلحة قوية جداً، أليس كذلك؟".







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