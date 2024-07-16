فيديو مسرب يكشف محاولة ترامب استمالة مرشح منافس وإقناعه بالانسحاب

وكالات

أظهر مقطع فيديو مسرب لمكالمة بين المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب والمرشح المستقل روبرت إف كينيدى جونيور، محاولات الرئيس السابق الضغط على كينيدي للخروج من السباق الرئاسي والانضمام إلى معسكره، فيما اعتذر كينيدى عن تسريب المقطع الذى جاء بعد يوم من لقائه مع ترمب في ميلواكى، على هامش المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

🚨JUST IN — After the assassination attempt, Trump called RFK Jr. to discuss vaccine injuries and how they talked about this a long time ago. Trump also mentioned Biden’s insensitive question about he knew to turn his head when the bullet hit. The entire conversation was recorded… pic.twitter.com/lDKMvqzado — Dr. Simon Goddek (@goddeketal) July 16, 2024

وفي مقطع الفيديو المسرب يظهر كينيدي وهو يتحدث على الهاتف مع ترمب عبر مكبر الصوت، محاولاً استمالته عبر التعبير عن مواقف مؤيدة لوجهة نظر كينيدي المناهضة للقاحات الطبية، وكشف فيها عن جزء من مكالمته مع منافسه الديمقراطي جو بايدن، وحاول ترمب خلال المكالمة تطمين كينيدي بأنه "سيفوز" بالانتخابات في نوفمبر المقبل.

واعتذر كينيدي عن التسريب، وقال على منصة (إكس): "عندما اتصل بي الرئيس ترمب، كنت أقوم بتسجيل مقطع فيديو مع مصور. كان يجب أن أطلب من المصور التوقف عن التسجيل فوراً. أنا محرج جداً من أن هذا الفيديو قد نُشر".

When President Trump called me I was taping with an in-house videographer. I should have ordered the videographer to stop recording immediately. I am mortified that this was posted. I apologize to the president. — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) July 16, 2024

فى المكالمة، أعرب ترمب عن دهشته من أنه تعرض لإطلاق نار من سلاح نوع AR-15، وهو نوع من البنادق العسكرية التي يريد بايدن حظرها، وقال: "أسلحة قوية جداً، أليس كذلك؟".