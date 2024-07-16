عميد طب قصر العينى: نشترك مع القطاعات الخاصة لتعزيز الصناعات الدوائية الوطنية

محمد صبحى

قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، خلال كلمته بفعاليات افتتاح المؤتمر العلمي السنوى لكلية طب قصر العينى، إن هذا المؤتمر ذات طبيعة خاصة لأنه يمثل استراتيجية وزارة التعليم العالى، ويأتى هذا المؤتمر مكملا للاستراتيجية ليكون بمثابة وتأكيد على أن يقوم قصر العينى بدوره الرائد المستدام ليس فقط فى الخدمات الطبية ولكن أيضا البحث العلمى والتدريب.

وأضاف الدكتور حسام صلاح فى المؤتمر العلمي السنوى لكلية طب قصر العينى بعنوان: البحوث والرعاية الصحية والاقتصاد .. علاقات متبادلة، أن أثر البحث العلمى فى القطاع الصحى مهم وله مميزات وله دور فى صناعة الاقتصاد الوطنى وآن الآوان كى نقف أمام مسئوليتنا لأن يتم الحراك من خلال بحث علمى طموح مؤثر للمجتمع وأن نشترك مع القطاعات الخاصة لتعزيز الصناعات الدوائية الوطنية لنؤكد أن ليس من هذا المؤتمر أن نعى أن الدولة لا تتحرك للأمام دون تعزيز البحث العلمى الهادف وليس البحوث الاعتيادية.

وتابع عميد كلية طب قصر العينى، أن اليوم سنشهد العديد من الجلسات ونؤكد الاستمرار من خلال توصيات المؤتمر لإيجاد شكل وفكر مختلف لتعزيز المنظومة لإبراز جميع المواهب المتواجدة داخل الكلية ووضع استراتيجية للنهوض بالتعليم والبحث العلمى والاستمرار على تجويد التعليم الطبى واستغلال كل ما هو متطور، مؤكدا أن المؤتمر بداية لانطلاقة الكلية مؤكدا تنظيم مشروعات بحثية ومنها مشروعات قصرى لتحقيق رؤية مصر 2030.