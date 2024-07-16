ضبط 146 مخالفة متنوعة فى المخابز والأسواق بتموين الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن ضبط 146 مخالفة متنوعة في المخابز والأسواق في نطاق المحافظة، حيث تم المرور على 300 مخبز؛ وذلك للتأكد من الالتزام بالقرارات، والمنشورات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

تم تكليف حملات من المديرية: (البيوع التجارية، والرقابة التجارية، والإدارات التابعة للمديرية ناحية: (بندر المنصورة، منية النصر، مركز المنصورة، بلقاس، نبروه، الجمالية، أجا، مركز ميت غمر، المنزلة، دكرنس، طلخا)، وبناءً على التقرير المعروض تم تحرير 93 مخالفة في الرقابة على المخابز، و 53 في الرقابة على الأسواق، وبيانها كالآتي:

في المخابز: محضر تجميع بطاقات بعدد (83 بطاقة)، محضر إثبات مبيعات وهمية، محضر عدم نظافة أدوات عجين، 2 محضر عدم وجود قائمة بيانات، 2 محضر عدم وجود سجل تفتيش، 6 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 117 شيكارة، 30 محضر عدم مطابقة للمواصفات، 50 محضر نقص وزن ما بين (5-19) جم.

في الأسواق: 39 محضر عدم إعلان عن الأسعار، 4 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي سجائر)، 5 محاضر ذبح خارج السلخانة، 2 محضر عدم وجود شهادة صحية، 2 محضر تجميع سلع تموينية بقيمة 6699.45 جنيها (تاجر تمويني)، محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.

كما تم ضبط: 75 كجم لحم بلدي، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار خطة المرور اليومي، وضبط الأسواق، والرقابة على الأسعار في السلع الاستراتيجية؛ تنفيذا للقرار رقم 5000 لسنة 2023 والقرار رقم 200 لسنة 2023، تحت إشراف علي حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، ومتابعة محمد زغلول، مدير عام الرقابة، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام شئون التجارة.