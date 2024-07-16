اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يوليو 2024 09:13 م
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شيخ الأزهر يستقبل وزير الأوقاف السابق بمشيخة الأزهر ويحثه علي مواصلة نشاطه العلمى

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 07:54 م
شيخ الأزهر يستقبل وزير الأوقاف السابق بمشيخة الأزهر ويحثه علي مواصلة نشاطه العلمى شيخ الأزهر ووزير الأوقاف السابق
كتب لؤى على

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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء بمشيخة الأزهر، الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق.

وفي بداية اللقاء، هنَّأ وزير الأوقاف السابق، شيخ الأزهر، بالعودة إلى أرض الوطن سالمًا غانمًا، بعد جولة فضيلته الخارجية الناجحة إلى جنوب شرق آسيا؛ التي ضمت ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند، والتي أكَّدت ثقة شعوب هذه الدول في الأزهر، وما يتمتع به فضيلة الإمام الأكبر من قبول ومحبة ومكانة كبيرة في قلوب شعوب الدول الإسلامية على مستوى العالم.

من جهته، رحَّب شيخ الأزهر بالدكتور محمد مختار جمعة في رحاب الأزهر الشريف، مشجعًا إياه علي مواصلة نشاطه العلمي والبحثي بجامعة الأزهر، وخدمة طلاب العلم والباحثين، داعيًا المولى عز وجل له بالتوفيق والسداد فيما هو قادم.







جامعة الازهر

محمد مختار جمعة

وزير الاوقاف

شيخ الازهر




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