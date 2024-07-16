شبانة محمود تؤدى اليمين الدستورية كأول مسلمة مستشارة للمملكة المتحدة

كتبت: هناء أبو العز

في حفل تاريخي أقيم في محاكم العدل الملكية، أدت النائبة شبانة محمود اليمين كأول سيدة مسلمة لمنصب مستشار المملكة المتحدة، حيث أدت قسمها على القرآن الكريم، وبموجب القانون البريطاني، فإن اللورد المستشار هو وزير الدولة للعدل ووزير التاج المسؤول عن إدارة المحاكم والمساعدة القانونية في إنجلترا وويلز.

وأدت شبانة محمود، وهي بريطانية من أصل باكستاني كشميري وعضوة في البرلمان من برمنجهام، اليمين الدستورية في حفل أقيم في المحاكم الملكية للعدل في لندن يوم الاثنين.

وأكدت وزيرة العدل شبانة محمود، بحسب ما أوردته وسائل الإعلام، التزامها بالدفاع عن سيادة القانون الدولي ودعم حقوق الإنسان.

وشاركت عضوة حزب العمال البالغة من العمر 43 عامًا خبر تعيينها على منصة التواصل الاجتماعي X، معربة عن شرفها بتولي هذا المنصب.

وتنحدر شبانا محمود من سمول هيث، برمنجهام، وقد حققت تاريخًا باعتبارها أول امرأة مسلمة تتولى هذا المنصب، وقد أدت يمين الولاء وأشارت بفخر إلى أنها أول مستشارة تتحدث اللغة الأردية .

وحضر الحفل شخصيات قضائية بارزة، من بينهم رئيسة المحكمة العليا سو كار، ورئيس المحكمة العليا روبرت ريد، ومستشار المحكمة العليا جوليان فلوكس.

وفي كلمتها الافتتاحية، جددت محمود التأكيد على التزام حكومة حزب العمال الجديدة "بالدفاع عن سيادة القانون الدولي ودعم حقوق الإنسان" وفقا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية.



وأكدت على ضرورة تعزيز فرص الوصول إلى العدالة للنساء والفتيات اللاتي يعانين من العنف والإساءة.

