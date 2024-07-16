"سانت كاترين".. حيث يتلاقى التاريخ المقدس وجمال الطبيعة فى قلب سيناء.. صور

سيناء - محمد حسين

تعد مدينة سانت كاترين واحدة من أبرز المدن السياحية في مصر، التي إليها يتوافد الزوار من كل أنحاء العالم لما تحمله من قيمة دينية وتاريخية وأثرية. وكل مكان بسانت كاترين له حكاية وقيمة وجميع مناطقها تتسم بالجمال الطبيعي الفطري، لكن بها تقع مجموعة من المعالم التاريخية والدينية الهامة.

ووفقًا للبيانات الرسمية من محافظة جنوب سيناء، يعد أهم هذه المواقع دير سانت كاترين، الذي يقع أسفل جبل كاترين، أعلى جبال مصر، بالقرب من جبل موسى. يُقال إنه أقدم دير في العالم، ويعتبر مزارًا سياحيًا كبيرًا يتوافد عليه السياح من جميع أنحاء العالم. يديره أسقف سيناء، الذي يتمتع بعلاقات وطيدة مع بطريرك القدس.

ومن معالم المكان شجرة العليقة، التي تقع داخل الدير في الموقع الذي كلم فيه موسى عليه السلام ربه في وادي طوى، كما ورد في القرآن الكريم.

ويعد جبل موسى أشهر جبالها، ويصل ارتفاعه إلى حوالي 2439 مترًا عن سطح البحر، وهو من أهم المزارات الدينية في جنوب سيناء. يمكن رؤية مشاهد خلابة من قمته، خاصةً خلال شروق وغروب الشمس. يرتبط جبل موسى بقصة النبي موسى، حيث يُقال إن الله كلمه من هذا الجبل.

وجبل البنات يفصل بينه وبين وادي فيران، ويقال إن بعض بنات البادية لجأن إليه هربًا من الزواج بمن لم يحببن، وقمن بالقفز من الجبل.

كما أن بالمدينة مسارات وطرق لها قيمتها ومنها طرق الصعود إلى قمة جبل موسى، ويشمل طريق الرهبان الذي يتضمن أكثر من 3500 درجة حجرية، ويعتبر أكثر صعوبة في الصعود ولكنه أسهل في النزول. وطريق عباس باشا (طريق الجمال)، الذي أمر بتمهيده الخديوي عباس حلمي الأول في القرن التاسع عشر الميلادي، ويمكن الوصول إلى القمة باستخدام الجمال.

ومسجد الدير بُني في العصر الفاطمي لحماية الدير من الهجمات، ويقع بجوار الكاتدرائية بالقرب من برج الكنيسة. قام نابليون بونابرت بتقوية السور وتعليته أثناء الحملة الفرنسية على مصر.

وكنيسة العليقة تقع خلف كنيسة الدير الرئيسية وبجوار العليقة المقدسة ومقام النبي هارون. وتشتهر سانت كاترين بالآبار التاريخية ومنها بئر موسى وبئر اسطفانوس.

كما أن من معالمها الدينية البارزة الكنيسة الكبرى (كاتدرائية التجلي)، التي تعود إلى عهد الإمبراطور جيستيان في القرن السادس الميلادي، وتحتوي على بقايا جثة القديسة كاترين. وكنيسة الموتى، التي تضم ست مقابر خاصة بالرهبان والمطارنة.

ومن المعالم البارزة مكتبة دير سانت كاترين، التي تعتبر من المعالم الثقافية الهامة، وتحتوي على مخطوطات نادرة ووثائق تاريخية وفرمانات أعطاها الخلفاء والحكام للدير.



معالم سانت كاترين الطبيعية والتاريخية والدينية (1)



معالم سانت كاترين الطبيعية والتاريخية والدينية (2)



معالم سانت كاترين الطبيعية والتاريخية والدينية (3)



الطبيعة بسانت كاترين (1)



الطبيعة بسانت كاترين (2)



الطبيعة بسانت كاترين (3)



المعالم التاريخية والسياحية بسانت كاترين (1)



المعالم التاريخية والسياحية بسانت كاترين (2)



معالم سانت كاترين (1)