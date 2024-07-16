اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يوليو 2024 12:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة السنطة تتفقد المخابز المدعمة خلال حملة مفاجئة وتحرر عددا من المحاضر

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 10:35 ص
رئيس مدينة السنطة تتفقد المخابز المدعمة خلال حملة مفاجئة وتحرر عددا من المحاضر جانب من الجولة
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قامت مني صالح رئيس مركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية، بقيادة حملة رقابية مكبره لمخابز الخبز المدعم بقري المركز، وذلك بمشاركة موظفي قسم التموين والرقابة والمتابعة، وبتوجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

وبدأت الجولة بتفقد مخابز قري "أبو الجهور،  شبرا بلولة، كفر سليمان، سحيم، شبرا قاص"، وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات ونقص وزن، كما تم الاستماع لشكاوي المواطنين ومدي رضاء المواطن عن الخدمه المقدمه لهم.


وأكدت رئيس المدينة، علي الاستمرار في المتابعات الدوريه للمخابز، وذلك للالتزام بشروط الوزن والجوده وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.


 







السنطة

رئيس مدينة السنطة

مخابز السنطة

حملات

الغربية

اخبار الغربية




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة