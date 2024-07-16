رئيس مدينة السنطة تتفقد المخابز المدعمة خلال حملة مفاجئة وتحرر عددا من المحاضر

الغربية محمد طارق

قامت مني صالح رئيس مركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية، بقيادة حملة رقابية مكبره لمخابز الخبز المدعم بقري المركز، وذلك بمشاركة موظفي قسم التموين والرقابة والمتابعة، وبتوجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

وبدأت الجولة بتفقد مخابز قري "أبو الجهور، شبرا بلولة، كفر سليمان، سحيم، شبرا قاص"، وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات ونقص وزن، كما تم الاستماع لشكاوي المواطنين ومدي رضاء المواطن عن الخدمه المقدمه لهم.



وأكدت رئيس المدينة، علي الاستمرار في المتابعات الدوريه للمخابز، وذلك للالتزام بشروط الوزن والجوده وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.



