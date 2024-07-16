رئيس بحوث الإسكان: دليل تصمصم المستشفيات الخضراء يحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة

كتب أحمد حسن

أكد الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، خلال كلمته بندوة الدليل الإرشادي لتصميم المستشفيات والمنشآت الصحية الخضراء الجديدة والقائمة – نظام تقييم المستشفيات الخضراء، أن إعداد هذا الدليل يأتي في إطار تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وسياسة الدولة لرفع كفاءة الخدمات الطبية وتوفيرها لجميع المواطنين، طبقاً لمعايير الجودة العالمية، ومع الاهتمام المتزايد بحياة المواطنين والبعد البيئي باعتباره محوراً أساسياً في جميع القطاعات التنموية والاقتصادية، وطبقاً لبرنامج الحكومة الجديدة.

وأوضح رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أن المرحلة الأولى من الدليل الإرشادي لتصميم المستشفيات والمنشآت الصحية الخضراء – نظام تقييم المستشفيات الخضراء، صدرت في ديسمبر 2018، وتم إعداد المرحلة الثانية من الدليل استكمالاً للمرحلة الأولى وتم العمل به في عام 2022، وكان لزاماً الأخذ في الاعتبار متطلبات تقييم المستشفيات القائمة بجانب المستشفيات الجديدة، ولذا انتهى المركز من إعداد مسودة الدليل الإرشادي لتصميم المستشفيات والمنشآت الصحية الخضراء – نظام تقييم المستشفيات الجديدة والقائمة.

وأشار الدكتور محمد مسعود، إلى أن وزارة الإسكان، ممثلة في المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، بذلت جهوداً كبيرة لنشر فكر العمارة الخضراء المستدامة وتعميق مفهوم التنمية المستدامة في مصر، ومنها على سبيل المثال، إنشاء المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة برئاسة وزير الإسكان، بجانب قيام المركز بإصدار أول نظام مصري لتقييم المباني الخضراء ويسمي "نظام الهرم الأخضر المصري للمباني الخضراء"، وتم الانتهاء من إعداد الدليل الإرشادي للمباني الخضراء، كما قام المركز بالاشتراك مع الوزارة وتنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بإعداد الخطة الوطنية الاستراتيجية للبناء والعمران الأخضر.

وقال رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إن المركز يهدف لتغيير ثقافة البناء في مصر لتوفير الطاقة، وإعادة استخدام المخلفات الناتجة من أعمال البناء، والاستخدام الأمثل للمواد والخامات المتاحة في البيئة، وقد شرع المركز خلال الفترة الماضية في إصدار العديد من الكودات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة والبناء الأخضر.