حياة كريمة بالدقهلية.. صرف مليون و419 ألف جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية

الدقهلية – سارة الباز

ما تزال خطة حياة كريمة مستمرة على مستوى قرى وكفور محافظة الدقهلية؛ لتحقيق ما يأمله الشعب من الدولة؛ للوصول لحياة كريمة حقيقية بالفعل على كافة المستويات، والتفاصيل الحياتية المختلفة، وهنا عبر السطور المقبلة نتعرف على تفاصيل مهمة في خطة حياة كريمة بالدقهلية تمت بالفعل على أرض الواقع منذ بداية عام 2024، وحتى الآن.

صرف مليون و 419 ألف جنيها مساعدات للأسر الأولى بالرعاية

أعلن الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية عن صرف مليون و 419 ألف جنيها مساعدات للأسر الأولى بالرعاية خلال الـ 5 شهور الماضية على مستوى المحافظة، استفادت منهم 4396 أسرة.

وأوضح وكيل الوزارة أنه في حالة الصرف نقدًا حتى 500 جنيها يتم الصرف عن طريق الإدارة الاجتماعية التي يتبعها محل إقامة المواطن، أما المبالغ التي تتجاوز 500 جنيها يتم تحرير شيك باسم المستفيد تنفيذًا للقانون.

وقد تم صرف المساعدات من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي وفقًا للفئات المختلفة بعد دراسة كل حالة وإجراء البحث الاجتماعي اللازم في نطاق محافظة الدقهلية؛ لتقديم الخدمات الاجتماعية المتميزة للأهالي بقرى ومدن ومراكز المحافظة، وذلك في إطار اهتمام ودعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالأسر الأولى بالرعاية بمحافظات مصر، والعمل الجاد، والمستمر لكافة أجهزة الدولة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس، مجلس الوزراء.

69 طنا من لحوم إطعام الطعام والأضاحي منذ بداية 2024 وحتي الآن

وأعلن الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية عن إجمالي ما تم تسليمه منذ بداية عام 2024 وحتى الآن لمحافظة الدقهلية من لحوم إطعام الطعام، والأضاحي، والذي وصل إلى 69 طنا.

وأشار إلى أنه قد تم استلام الدفعة الأولى من صكوك لحوم الأضاحي 2024 بإجمالي 2 طنا؛ لتوزيعهم على الأسر الأولى بالرعاية؛ وتوزيع لحوم الأضاحي على مستحقيها من أسر تكافل وكرامة، وتوصيلها إلى منازلهم إكراماً وتكريماً لهم تحت شعار "لحد الباب"، وذلك بحضور الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الاوقاف بالدقهلية، والدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومدير عام مكتب المحافظ، والدكتور محمد حسين، مدير الدعوة بمديرية الأوقاف.

وأضاف بأنه قد تم توزيع لحوم صكوك الأضاحي على مستحقيها، وتوصيلها إلى منازلهم "لحد الباب" إكراماً وتكريماً لهم، وتم التوجيه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم، لافتا إلى أنه سيكون هناك متابعة مستمرة؛ للتأكد من وصولها إليهم ، مع استمرار توزيع صكوك لحوم الأضاحي، وإطعام الطعام، وشنط المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية على مدار العام.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتوزيع صكوك الطعام والأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع وزارتي الأوقاف، والتضامن الاجتماعي.