جامعة المنصورة تنظم "ملتقى طلاب جامعات الدلتا الأول" 20 يوليو

الدقهلية سارة الباز

تنظم جامعة المنصورة "ملتقى طلاب جامعات الدلتا الأول" في الفترة الممتدة ما بين 20 وحتى 25 يوليو الجاري بمعسكر طلاب الطلاب بمدينة جمصة، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وريادة الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وتنظيم وإشراف الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وبمشاركة 250 طالبا يمثلون مختلف الجامعات الحكومية، والأهلية، والتكنولوجية، والخاصة بإقليم الدلتا بإجمالي 14 جامعة، وهي: (المنصورة، طنطا، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، مدينة السادات، المنصورة الأهلية، المنصورة الجديدة، المنوفية الأهلية، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، حورس، الدلتا التكنولوجية، سمنود التكنولوجية، السلام الخاصة)، وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية فرع دمياط الجديدة، بالإضافة إلى شركات من القطاع الخاص.

وأكد الدكتور شريف خاطر، أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار اهتمام جامعة المنصورة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي من أهم مبادئها تحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية، والصناعية، والبحثية، وقطاع الأعمال؛ لتنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة مصر 2030، وإيمانا من جامعة المنصورة بأهمية التواصل الطلابي، وتنمية الوعي، وتعزيز الروابط بين الطلاب بالجامعات المصرية، وذلك من خلال الأنشطة الطلابية، وتحقيقاً لرؤية الوزارة في التكامل بين القطاعات.

وأكد على أن التحالف يعمل على تحقيق 7 أهداف وهي:

- تأهيل الخريجين لسوق العمل.

- دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصغر.

- تنمية دور الاقتصاد الصغير فى معدلات النمو.

- تفعيل الدور المنوط بالمؤسسات العلمية، والبحثية بتقديم الدعم العلمي، والبحثي للأفكار، والابتكارات، والمشروعات المستجدة والناشئة.

- تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية بالمؤسسات التعليمية الوطنية.

- تعزيز مشاركة القطاع الخاص، والمؤسسات الاستثمارية، والاقتصادية، والزراعية في دعم، وتنمية الاقتصاد الوطني.

- تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وتحقيق التكامل والاكتفاء في المجالات الصناعية، والزراعية، والتكنولوجية.

وأوضح الدكتور محمد عطية البيومي أن فعاليات الملتقى تتضمن أنشطة تثقيفية، وترفيهية؛ لتوعية الشباب بإنجازات الدولة المصرية، وإعدادهم لسوق العمل، ودورهم في بناء مستقبل الجمهورية الجديدة، والتحديات، التي تواجه الشباب، كما تتضمن الفعاليات أنشطة رياضية، وترفيهية، لدمج طلاب الجامعات في الأنشطة المختلفة، وزيادة الروابط بين الطلاب.