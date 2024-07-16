جامعة الأقصر تناقش استعدادات العام الجامعى الجديد والتحويلات ونقل القيد بالكليات

الأقصر – أحمد مرعى

عقد مجلس جامعة الأقصر، جلسته رقم 65، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، وبحضور الأعضاء؛ لمناقشة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، ومناقشة موضوعات مهمة ذات الصلة بالعملية التعليمية، حيث ناقش المجلس موعد إجراء تحويلات ونقل القيد من وإلي كليات الجامعة للعام الجامعي 2024/2025م، على أن يبدأ موعد قبول التحويلات يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2024م وحتي بداية العام الجامعي 2024/2025م.

وبشأن قواعد وضوابط قبول الطلاب المعاقين والمكفوفين بكليات الجامعة للعام الجامعي 2024/2025م، فقد اعتمد المجلس أن يبدأ القبول بدءاً من الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024م حتى يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2024م.

واعتمد مجلس الجامعة قواعد توزيع طلاب كلية العلوم علي شعب الكلية المختلفة طبقاً لرغبة الطالب مع عدم الإخلال بالمادة رقم (3) من لائحة الكلية، على النحو التالى:- (أولا: العلوم الطبيعية : تقبل جميع الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة (علمي رياضيات) بصفة أساسية بالإضافة إلي 5% من طلاب الثانوية العامة (علمي علوم) طبقاً لرغبة الطلاب ومواد التفضيل - ثانيا: العلوم البيولوجية : تقبل جميع الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة (علمي علوم) فقط بما لا يقل عن 60% ولا يتجاوز 85% من طلاب ذات الشعبة المتقدمين للكلية - ثالثاً : العلوم الجيولوجية : تقبل جميع الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة (علمي رياضيات أو علمي علوم) طبقا لرغبة الطالب بشرط أن لا يقل عدد الطلاب عن 10% من مجموع المتقدمين للكلية).

ووافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية لكلية الحاسبات والمعلومات – جامعة الأقصر؛ لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة، بعد إجراء كافة التعديلات التي أقرتها اللجنة الفرعية للجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلي للجامعات، واعتمد مجلس الجامعة فتح باب التقديم الإلكتروني لمرحلة الدراسات العليا بكليات الجامعة علي أن يكون خلال الفترة من 1 أغسطس حتي 1 سبتمبر 2024م.

ووافق المجلس على تعيين محمود محمد سليمان عبدالحميد – المدرس المساعد بقسم التصوير – شعبة التصوير الجداري – كلية الفنون الجميلة – في وظيفة مدرس بذات القسم والكلية، كما وافق المجلس على تعيين الدكتور حسن سعدي عبدالعال الضوي – في وظيفة أستاذ مساعد بقسم رياضيات تطبيقية – كلية العلوم – جامعة الأقصر، إعلان كلية العلوم المنشور بتاريخ 15/10/2023م؛ عن حاجتها لشغل وظائف ( أستاذ مساعد ) عن طريق التعيين أو النقل بأقسام الكلية المختلفة، وتعيين الدكتور نجوي حسين سيد أحمد عبدالعال – في وظيفة أستاذ مساعد بقسم الكيمياء – كلية العلوم – جامعة الأقصر، إعلان كلية العلوم المنشور بتاريخ 15/10/2023م؛ عن حاجتها لشغل وظائف ( إستاذ مساعد ) عن طريق التعيين أو النقل بأقسام الكلية المختلفة.

واعتمد المجلس منح درجة البكالوريوس للطلاب الناجحين بالسنة النهائية بكليات: الفنون الجميلة، الحاسبات والمعلومات، السياحة والفنادق، كما اعتمد مجلس الجامعة منح درجة الليسانس للطلاب الناجحين بالسنة النهائية بكليتي الآثار والألسن، وفي الماجستير، وافق المجلس على منح كل من: الباحثة / شيماء علي محمد أحمد (من الخارج) درجة ماجستير في الإرشاد السياحي – بقسم الإرشاد السياحي – كلية السياحة والفنادق – جامعة الأقصر، ومنح الباحثة / هبة محمد وهبي محمد (من الخارج) درجة ماجستير في الفنون الجميلة تخصص الجرافيك – شعبة الرسوم المتحركة وفنون الكتاب – كلية الفنون الجميلة - جامعة الأقصر، ومنح الباحثة / أسماء أحمد إبراهيم (من الداخل) درجة ماجستير في الفنون الجميلة تخصص نحت – شعبة نحت فراغي وميداني – كلية الفنون الجميلة - جامعة الأقصر، ومنح الباحثة عفاف اليمني عبدالكريم (من الخارج) درجة ماجستير في الآثار – تخصص دقيق تصوير إسلامي – كلية الآثار - جامعة الأقصر.