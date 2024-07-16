تعرف على أبرز طقوس رسامة الراهبات فى الكنيسة

كتب: محمد الأحمدى

تخلين عن أطماع الحياة، وتجردن من غرائزهن، ورحن ينسجن ويرسمن ويزرعن، ويطهرن أرواحهن وأجسادهن تقربا للرب فى قلاياتهن بمصاحبة الوحدة والصمت، وتعتبر رهبانية المرأة فى الكنيسة أكثر إخلاصًا فى النسك والعبادة، فهى لا تحصل على أى رتب كهنوتية، وبالتالى تعيش داخل الدير مدى الحياة، ويقوم بخدمة الصلوات وإقامة القدّاسات، كاهن منتدب لذلك.

وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، رسامة رهبان وراهبات جدد بمختلف الأديرة القبطية، كان آخرها رسامة 16 راهبة لدير الأمير تادرس بحارة الروم.

وتتميز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بطقوسها الدينية فى رسامة الراهبات وهى تلك الطقوس التى تتشابه مع طقس رسامة الرهبان، إذ تمر الراهبة بثلاث مراحل فى الدير هى التردد ثم طلب الرهبنة وأخيرا الرسامة فى الرهبنة، ويلتزمن "بالعفة والفقر الاختيارى والطاعة".

وترتدى المترددة على الدير فى البداية زيًا باللون النيلى، ثم فى فترة طلب الرهبنة ترتدى زيًا باللون الرصاصى، قبل أن ترتدى الزى الأسود بعد طقس الرهبنة.

وتقضى الراهبة ليلتها قبل الرسامة بالكنيسة بجوار أجساد القديسين ومعها بعض من الراهبات، فى الصلاة والتسبيح والقراءة فى الكتاب المقدس، وفى الصباح وبعد رفع بخور باكر، تقف طالبة الرهبنة أمام الهيكل، وتردد التعهد الرهبانى خلف رئيسة الدير التى تقرأه عليها، وبعد ذلك تنام على ظهرها بجوار مقصورة القديسين ووجهها نحو الشرق ضامة كلتا يديها على صدرها فى شكل الصليب، ثم يغطونها بستر مثل الميت، وفى أثناء صلوات التجنيز تقوم إحدى الراهبات بين أن وآخر بمسّ قدمى الراقدة لئلا يدركها النعاس، لا سيما أنّها قضت الليل كله مستيقظة.

ثم يتم رفع الغطاء ببطء لتنهض الفتيات ليستكملن مراسم حياتهن الجديدة فى عالم الرهبنة، ويتم استكمال الطقس بقص شعر الراهبات، إذ يتم قص 5 خصلات من الشعر على هيئة صليب، ويتم تغيير اسم كل راهبة من الاسم الذى كانت تستخدمه فى العالم باسم جديد من أسماء القديسات.

وعقب القداس كانت لقداسة البابا جلسة روحية مع الراهبات، تحدث خلالها عن ملامح الحياة الرهبانية، مشيرًا إلى أنها حياة: مختارة.. مختلفة.. ملؤها الفرح والسلام.

وشارك فى صلوات الرهبنة والقداس إلى جانب تاماف أدروسيس رئيسة الدير، ومجمع راهباته، 5 من الآباء الأساقفة وعدد من رئيسات أديرة الراهبات.