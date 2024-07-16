تحرير 128 محضرا بحملات تفتيشية على المخابز بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ترأس المهندس عبدالكريم عوض الله مدير مديرية التموين بالشرقية، حملة مكبرة علي المخابز، أسفرت عن تحرير 128 مخالفة و محضرا، فقام المهندس عبدالكريم عوض الله مدير مديرية تموين الشرقية، بحملات تفتيشية ورقابية للمرور علي المخابز بدائرة المحافظة.

حيث فاجئ المخابز بعدد من مراكز المحافظة لمتابعة سير العمل بها والتأكد من نظافة الأدوات والمعدات المستخدمة وتقديم رغيف خبز جيد ومطابق للمواصفات وذلك للصالح العام وتقديم خدمة جيدة للمواطن.



وكان برفقة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية والمهندس هاني محمود جاد الله رئيس الرقابة التموينية، محمد ابو زيد مدير مكتب مدير المديرية والدكتور مصطفي حمودة معاون مدير المديرية حيث أسفرت الحملات التموينية والرقابية عن تحرير 128 محضر.

كما كلف مدراء الإدارات بالمدن و المراكز، بشن حملات مكبرة علي كافة الأنشطة بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية علي مستوي جميع الادارات التابعة للمحافظة.