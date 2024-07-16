تحت عنوان "التواصل".. وحدة الصم بالكنيسة الأسقفية تنظم يوم ترفيهى للأطفال

كتب: محمد الأحمدى

نظمت وحدة تعليم الصم التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، يوم ترفيهى تحت عنوان "التواصل"، وذلك بوحدة الصم الأسقفية بمصر القديمة.

وتنوعت فعاليات اليوم لتشمل ألعابًا ممتعة شجعت على التفاعل والمشاركة بين أعضاء الوحدة، حيث شارك الجميع في رسم لوحات فنية جماعية عبرت عن مشاعرهم وأفكارهم، وعبروا عن أنفسهم من خلال عروض حركية إبداعية.

وسادت أجواء من الفرح والسعادة على المكان، حيث تفاعل الأطفال مع بعضهم البعض ومع المشرفين بشكل إيجابي، مما ساهم في تعزيز مهارات التواصل لديهم، واختتم اليوم بتقديم الهدايا التذكارية للأطفال، كشكر لهم على مشاركتهم وتفاعلهم.

الجدير بالذكر أن وحدة تعليم الصم تأسست عام 1982م، تحت مظلة الكنيسة الأسقفية وتم إشهارها بالشئون الاجتماعية برقم 4014 لعام1993 م، بإسم جمعية الناردين للخدمات الاجتماعية، هدفها هو تأهيل وتعليم الصم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة، بما يضمن تحسين المستوى العلمي والصحي والاجتماعي، وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج في المجتمع من خلال التعليم الأكاديمي والتدريب المهني والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.



مرح الأطفال



جانب من اليوم الترفيهى