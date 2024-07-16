بلينكن يشدد على ضرورة اتخاذ إسرائيل خطوات لتقليل الخسائر فى صفوف المدنيين بغزة

واشنطن (أ ش أ)

شدد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن خلال لقائه وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلى رون ديرمر ومستشار الأمن القومى تساحى هنغبى على ضرورة اتخاذ إسرائيل المزيد من الخطوات لتقليل الخسائر فى صفوف المدنيين بقطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته، اليوم الثلاثاء، أن الجانبين ناقشا خلال اجتماعهما في واشنطن أهمية تجنب المزيد من التصعيد على طول الحدود الإسرائيلية-اللبنانية، والتوصل إلى حل دبلوماسي يسمح للعائلات الإسرائيلية واللبنانية بالعودة إلى منازلها.

وبحث وزير الخارجية الأمريكي مع المسؤولين الإسرائيليين الحلول العملية لحل القضايا المتبقية على طاولة المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار.

كما أكد أهمية التوصل إلى اتفاق يؤمن إطلاق سراح المحتجزين ويخفف معاناة الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة ضمان تسليم المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة.