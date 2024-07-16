اليوم السابع
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بقرار من شيخ الأزهر.. الدكتور محمد المحرصاوي رئيسًا لأكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 07:56 م
بقرار من شيخ الأزهر.. الدكتور محمد المحرصاوي رئيسًا لأكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ الدكتور محمد ‏المحرصاوي
كتب لؤى على

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قرَّر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، ندب الدكتور محمد ‏المحرصاوي، أستاذ اللغويات المتفرغ بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، رئيس جامعة الأزهر السابق؛ للعمل ‏رئيسًا لأكاديمية الأزهر الشريف لتأهيل الأئمة والدعاة والوعاظ وباحثي وأمناء الفتوى وتدريبهم.‏

كما قرَّر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ندب الدكتور حسن صلاح الصغير، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، للعمل مشرفًا عامًّا على لجان الفتوى بالجامع الأزهر، و‏أمينًا عامًّا مساعدًا لمجمع البحوث الإسلامية للشئون العلمية والبحوث. ‏


 







مجمع البحوث

اكاديمية الازهر

الازهر الشريف

احمد الطيب




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