بعد ثوران "إتنا وسترومبولى" فى إيطاليا ..اعرف أخطر براكين العالم

فاطمة شوقى

يشهد العالم فى الآونة الأخيرة ، ثوران العديد من البراكين ، وأخرها ، بركانا إتنا وسترومبولى ، فى إيطاليا، ولكن هناك العديد من تلك البراكين تمثل خطورة كبيرة على السكان الذين يعيشون حولها.

وتشير التقديرات أن هناك أكثر من 1300 بركان يعتبر نشطا منها 500 بركان ثاروا بالفعل فى الآونة الأخيرة ، وتقع العديد من هذه البراكين في ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ، يمكن أن يؤدي النشاط البركاني البركاني إلى توليد تدفقات الحمم البركانية المتوهجة وسحب الرماد وأمواج تسونامي والزلازل، مما يعرض مجموعات سكانية بأكملها للخطر ويغير المناخ العالمي.

وقالت صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية فى تقرير لها إنه من المستحيل التنبؤ بدقة بموعد وكيفية ثوران البركان، لكن العلماء طوروا طرقًا مختلفة لتحديد تلك التي تمثل أكبر خطر. ومن بين العوامل التي تم أخذها في الاعتبار في هذا التقييم تواتر الانفجارات الماضية، وتصنيف البركان، وعدم الاستقرار الجيولوجي في المنطقة والقرب من المراكز السكانية أو البنى التحتية الحيوية.

تسببت العديد من الثورات البركانية عبر التاريخ في مقتل مئات الآلاف من الأشخاص، وكان أكثرها تدميراً في الآونة الأخيرة هو بركان نيفادو ديل رويز، في كولومبيا، في عام 1985، والذي تسبب في وفاة 25 ألف شخص. وبالتالي، هناك قائمة من البراكين التي يتم فيها إيلاء اهتمام خاص للتصرف بسرعة إذا بدأت النشاط.



أخطر البراكين





فيزوف..إيطاليا



يقع على ساحل نابولي، ويشتهر بثورانه عام 1979، والذي دفن مدينتي بومبي وهيركولانيوم، وهو بركان نشط للغاية، مع تاريخ من الانفجارات المتفجرة وتدفقات الحمم البركانية، وقربه من منطقة مكتظة بالسكان يجعله واحدا من أكبر التهديدات البركانية في أوروبا.

اليوم، تعد منطقة نابولي الحضرية موطنًا لأكثر من 3 ملايين شخص، مما يعني أن أي نشاط في فيزوف يمكن أن يكون له عواقب وخيمة.

إتنا

ويعد بركان إتنا، الواقع في جزيرة صقلية بإيطاليا أيضا، أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم والأعلى في أوروبا. وتطلق ثوراناته المتكررة، والتي يمكن أن تكون متفجرة ومتدفقة، كميات كبيرة من الحمم البركانية والرماد، مما يؤثر بانتظام على المجتمعات المحلية.

ظلت إتنا في نشاط مستمر منذ آلاف السنين، ويمثل قربها من المناطق المأهولة بالسكان، إلى جانب النشاط الزلزالي المرتبط بها، خطرًا على السكان والبنية التحتية المحيطة بها.





سترومبولي



شهد بركان سترومبولي في إيطاليا، أحد أكثر البراكين نشاطًا على وجه الأرض، حالة من النشاط خلال الأسبوع الماضى ويستمر فى ثورانه، ورصدت كاميرا أحد السكان القريبين من بركان سترومبولي ويقع في جزيرة صقلية، تناثر كميات كبيرة من الرماد خارج فوهته.



ولا يعد هذا الثوران الأول لبركان سترومبولي حيث أنه ، في يونيو الماضى أن بركان سترومبولي في جزيرة صقلية الإيطالية شهد انفجارين شديدين بحسب تسجيلات معهد العلوم البركانية في مدينة كاتانيا، حيث يعد سترومبولي واحداً من بين البراكين القليلة حول العالم المستمرة انفجاراتها منذ حوالي 2500 عام.

بوبوكاتيبيتل..المكسيك



بوبوكاتيبتل، المعروف محليًا باسم دون جويو، هو بركان نشط يقع على بعد 70 كيلومترًا جنوب شرق مدينة مكسيكو، وهناك 25 مليون شخص يعيشون على مسافة 100 كيلومتر من الحفرة. وقد شهد 18 ثورانًا خلال الـ 500 عام الماضية، كان أخطرها في عام 1947. ويتضمن نشاطه الأخير انفجارات دورية وانبعاث رماد يؤثر على مدينة مكسيكو والمناطق المجاورة الأخرى.

ساكوراجيما..اليابان



يعد بركان ساكوراجيما أحد أكثر البراكين نشاطًا في اليابان، ويقع في جزيرة كيوشو بالقرب من مدينة كاجوشيما. منذ عام 1955، وهو يثور بشكل مستمر، مع آلاف الانفجارات السنوية وطرد الرماد. ونظرًا لنشاطه المستمر، تم تشكيل مرصد بركان ساكوراجيما للحفاظ على المراقبة الدقيقة ونشر خطط الإخلاء.





كراكاتوا..أندونيسيا



وتقع كراكاتوا في مضيق سوندا، بين جزيرتي جاوة وسومطرة، بأندونيسيا، وتشتهر بثورانها الكارثي عام 1883، الذي تسبب في حدوث تسونامي أودى بحياة أكثر من 36 ألف شخص، و إنها تمثل خطرًا كبيرًا لحدوث انفجارات جديدة وموجات تسونامي، مما يجعلها تهديدًا خطيرًا للجزر والسكان المحيطين بها، تتم مراقبة نشاطها باستمرار بسبب إمكاناتها التدميرية.





أيسلندا

وفي جنوب غرب أيسلندا، ثار بركان تحت الجليد مرة أخرى في مايو 2024، وهو النشاط البركاني الخامس منذ ديسمبر من العام الماضي، وتم إخلاء العديد من البلدات وأعلنت البلاد حالة الطوارئ.



وتقع أيسلندا في منطقة بركانية نشطة، وقد اكتسب البركان شهرة عالمية في عام 2010 عندما تسبب ثورانه في سحابة رماد هائلة عطلت حركة الطيران في أوروبا لعدة أسابيع.