اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يوليو 2024 03:53 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

بايدن: قدراتى العقلية جيدة جدا.. ولا أعلم إلى أين يتجه مسار الانتخابات

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 03:08 ص
بايدن: قدراتى العقلية جيدة جدا.. ولا أعلم إلى أين يتجه مسار الانتخابات بايدن
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يتمتع بقدرات عقلية جيدة جدا، ردا على الانتقادات الأخيرة حول أدائه الرئاسي بعد المناظرة الرئاسية الأولى في مواجهة منافسه الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب.

وأضاف بايدن في ثاني مقابلاته التليفزيونية عقب المناظرة الرئاسية الأولى على قناة NBC الأمريكية: "قدراتي العقلية جيدة جدًا"، متابعا: "النقاش حول عمري سؤال مشروع يمكن طرحه".

وعن الحادث الذي تعرض له منافسه ترامب، قال بايدن: "لا أعلم ما إذا كان إطلاق النار على ترامب قد غير مسار الانتخابات"؛ وأضاف: "لست الرجل الذي قال أريد أن أكون ديكتاتورا ولا الذي رفض قبول نتيجة الانتخابات".







بايدن

ترامب

اطلاق نار

اغتيال ترامب

محاولة اغتيال

الانتخابات الامريكية




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة