باكستان: الحكومة تعتزم حظر حزب خان بسبب تلقيه أموالا من الخارج

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أعلن وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار "الإثنين" اعتزام حكومة بلاده حظر حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان، على خلفية تلقيه أموال بشكل غير قانوني من الخارج إلى جانب المشاركة في أعمال شغب على مستوى البلاد.



وقال ترار - حسبما نقلت شبكة "إيه بي س نيوز" الأمريكية - إن الحكومة لديها أدلة موثوق بها ضد حزب "حركة الإنصاف" الباكستاني الذي يتزعمه خان،مشيرا إلى أن الحكومة يمكنها حظر الحزب بموجب الدستور إلا أن القرار سيحال إلى المحكمة العليا للموافقة عليه.



وقد اتهمت الحكومة الحزب بتلقي أموال من أشخاص وجماعات في الخارج،وبموجب القانون الباكستاني فإنه لا يسمح للأحزاب السياسية بقبول مثل هذه التبرعات.



ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تعميق الاضطرابات السياسية في باكستان والتي بدأت بعد الإطاحة بخان عام 2022 في تصويت بحجب الثقة في البرلمان.



يذكر أن خان - المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء الحالي شهباز شريف - لايزال يتمتع بشعبية كبيرة على الرغم من إدانته في سلسلة من القضايا التي يقول إن لها دوافع سياسية.