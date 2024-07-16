امرأة تجلس خلف ترامب أثناء محاولة اغتياله تثير الجدل.. فيديو وصور

كتبت : شيماء عبد المنعم

أثارت امرأة كانت تجلس خلف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عندما نجا من محاولة اغتياله، الشكوك حول سلوكها الغريب، حيث أظهرت لقطات امرأة مجهولة الهوية - ترتدي نظارة شمسية وقميصًا أبيض وقبعة سوداء - وهي تسحب هاتفها وتصور ما يحدث أثناء دوي طلقات نارية في مسيرة بنسلفانيا يوم السبت.



محاولة اغتيار ترامب

لقد فعلت ذلك بينما كان الجميع - بما في ذلك ترامب - ينحنون على الأرض خوفًا على حياتهم.

وقد أضافت الصور الوقود إلى بعض نظريات المؤامرة المجنونة التي تمت مشاركتها بعد إطلاق النار يوم السبت، تمت مشاهدة أحد المنشورات على موقع X، الذي يطلب من الأشخاص "إيلاء اهتمام وثيق" للمرأة، أكثر من 19 مليون مرة.

وجاء في منشور آخر واسع الانتشار: "يدوي صوت طلقات نارية، وتتمثل غريزتها الأولى في سحب هاتفها بهدوء شديد وتصوير المشهد بأكمله". هل يبدو هذا سلوكًا طبيعيًا بالنسبة لك؟

حتى أن بعض مستخدمي X افترضوا أن المرأة أعطت "إيماءة" قبل انطلاق الطلقة الأولى، وذهب أحدهم إلى حد ادعاء أن المرأة كانت "شريكة"، على الرغم من عدم تقديم أي دليل يدعم هذا الادعاء الجامح.

ومع ذلك، جادل آخرون بأن سلوك المرأة الهادئ كان بسبب انتشار حوادث إطلاق النار الجماعية في أمريكا.

وقال أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي: "هل هذا هو مدى خدرنا تجاه العنف المسلح في أمريكا؟". شاهد المرأة ذات الرداء الأبيض والقبعة السوداء خلف ترامب مباشرة.

"بدلاً من الاحتماء أو - لا أعرف - حماية الطفل الذي يقف خلفها - أخرجت هاتفها وبدأت في التسجيل."