الفريق كامل الوزير: من ضمن أهدافنا تصدير العمالة المدربة ليصبحوا سفراء لمصر في الخارج

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، "من ضمن أهدافنا تصدير العمالة المدربة ليصبحوا سفراء لمصر في الخارج، ولدينا تجربة في وزارة النقل جيدة جدا، عندي 100 مساعد سواق وفني يتدربوا الآن لكي يذهبوا إلى سكك حديد ألمانيا للتعاقد معهم، ثم بعد ذلك سائق قطار وفني، بجانب 160 مهندس لشركة ألمانية تدربهم وتأهلهم".

وأضاف "الوزير"، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة "إكسترا نيوز"، "الألمان يرون أن المهندس والفني المصري ذكي للغاية ويتأقلم مع الحياة الألمانية سريعا، فيرغبون في العمالة المصرية".

وتابع: "هناك مصانع لا تعرف كيف تعمل أو تأهل نفسها للحصول على كل الشهادات لتكون مصنعا عالميا ودوليا وينتج إنتاج بجودة عالية، سنساعد هذه المصانع وسنؤهلها".