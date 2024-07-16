الفريق كامل الوزير: سنستكمل ما بدأناه في وزارة النقل لأن لدينا خطة وهدف

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن البنية الأساسية هي بداية النهضة وشرايين الحياة، "عندما يكون لدي بنية أساسية قوية، عندما صرفنا وخططنا نصرف، وسنستكمل ما بدأناه، نعمل حاليا في مشروع القطار الكهربائي LRT، وانتهينا من مرحلتين منه، والمرحلتين المتبقيتين لابد من عملهما".

وأضاف "الوزير"، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة "إكسترا نيوز"، "المونوريل قاب قوسين أو أدنى في تشغيله، وسنستكمله، كما سنكمل مشروع القطار السريع، وسكك الحديد التي ننشئها في كل الموانئ الجافة سنستكملها، لابد أن نستكمل ما بدأناه".

وتابع الفريق كامل الوزير: "نستكمل هذه المشروعات ليس كما يردد البعض في عدم خسارتنا للأموال التي أنفقناها، لكن لأن لدينا هدف وخطة".