الرئيس الجزائري يوجه بوضع استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الذرة والقمح

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وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون – خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الإثنين – بوضع استراتيجية على المدى القريب لتحقيق الاكتفاء الذاتي في محاصيل الذرة والشعير والقمح الصلب.

وأوضحت الحكومة الجزائرية – في بيان – أن الرئيس الجزائري وجَّه بإعادة المطاحن المتوقفة إلى العمل في مجال تغذية الأنعام من خلال استغلال القدرات في مجال إنتاج الذرة، وهو ما ينعكس إيجابا على الثروة الحيوانية، خاصة إنتاج اللحوم.

وشدد الرئيس الجزائري على أن "النمو في قطاع الزراعة مسألة سيادة وكرامة وطنية بالنسبة للجزائر"، موجها وزير الزراعة والتنمية الريفية بإتاحة المجال أمام الجيل الجديد من المهندسين الزراعيين عن طريق المؤسسات الصغيرة والناشئة لتحقيق ثورة حقيقية توصل الجزائر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأكد الرئيس الجزائري أيضا ضرورة الدخول في مرحلة تطوير المنتجات الزراعية من خلال المزارع النموذجية، التي أعيدت هيكلتها على نحو يجعلها أكثر إنتاجية.