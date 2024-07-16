اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يوليو 2024 08:09 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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التشيك تدعم مساعى صربيا للانضمام للاتحاد الأوروبى

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 07:00 ص
التشيك تدعم مساعى صربيا للانضمام للاتحاد الأوروبى التشيك
أ ش أ

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أعرب وزير خارجية جمهورية التشيك يان ليبافسكي، عن دعم بلاده لمساعى صربيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.


جاء ذلك عقب اجتماع عقده ليبافسكي مع نظيره الصربي ماركو جوريتش في العاصمة التشيكية (براغ)، حيث ذكر راديو (براغ الدولي) في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية، أن الوزيرين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، والتقدم الذي أحرزته بلجراد بشأن محادثات انضمامها للتكتل، فضلا عن الوضع في منطقة غرب البلقان.


يذكر أن صربيا، التي منحها الاتحاد الأوروبي صفة مرشح في مارس عام 2012، تسعى للوفاء بشروط الانضمام للتكتل الأوروبي، حيث تجري حاليا مفاوضات من أجل الانضمام إليه بحلول عام 2027؛ إلا إنها تحافظ في الوقت ذاته على تعاونها الوثيق مع روسيا.







التشيك

الاتحاد الأوروبي

صربيا

التشيك وصربيا




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