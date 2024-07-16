البابا تواضروس الثانى يلتقى مجمع كهنة إيبارشية "دير مواس"

كتب: محمد الأحمدى

التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الثلاثاء، مجمع كهنة إيبارشية "ديرمواس ودلجا"، وذلك عقب لقاء قداسته، الأنبا أجابيوس مطران الإيبارشية ذاتها، الشهر الماضي بحضور نيافة الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين.



ورحب قداسة البابا بالآباء الكهنة وحرص على التعرف عليهم جميعًا، ثم ألقى عليهم كلمة روحية عن خدمة الكاهن من خلال رسالتي القديس بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس.



وعقب الكلمة استمع قداسته لرؤاهم وآراءهم بخصوص بعض الأمور المتعلقة بخدمتهم في كنائس الإيبارشية، وذلك في إطار متابعة قداسته للعمل الرعوي في الإيبارشية.



استقبال البابا تواضروس لمجمع الكهنة



جانب من استقبال مجمع الكهنة