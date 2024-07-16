البابا تواضروس الثانى يستقبل مطران القدس فى المقر الباباوى

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى فى المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمي والشرق الأدنى "مطران القدس"، وتم خلال اللقاء عرض ومناقشة عددًا من الملفات الخاصة بخدمة نيافته الرعوية.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوي بالقاهرة، المطران مار يعقوب باباوي النائب البطريركى لشؤون الرهبان بالكنيسة السريانية الأرثوذكسية، ومدير إكليريكية مار أفرام السرياني اللاهوتية في معرّة صيدنايا بسوريا، يرافقه الشماس أمجد هزيم من كلية مار أفرام السرياني.

وحضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والدكتور جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط.