البابا تواضروس الثانى يستقبل النائب البطريركى لشؤون الرهبان بالكنيسة السريانية

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوي بالقاهرة، المطران مار يعقوب باباوي النائب البطريركى لشؤون الرهبان بالكنيسة السريانية الأرثوذكسية، ومدير إكليريكية مار أفرام السرياني اللاهوتية في معرّة صيدنايا بسوريا، يرافقه الشماس أمجد هزيم من كلية مار أفرام السرياني.

وحضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والدكتور جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة، عدد من الأساقفة لمناقشة الموضوعات الكنسية الهامة، ومن أبرز الأساقفة نيافة الأنبا توماس مطران إيبارشية القوصية ومير، بمحافظة أسيوط، حيث عرض على قداسته بعض الموضوعات المتعلقة بالخدمة في الإيبارشية.

واستقبل قداسة البابا أيضا نيافة الأنبا بيشوي أسقف إيبارشية أسوان، حيث تم خلال اللقاء عرض ومناقشة عددًا من الملفات الخاصة بالعمل الرعوي في الإيبارشية، وكذلك أيضا الأنبا إسحق أسقف إيبارشية طما، بمحافظة سوهاج.



استقبال البابا تواضروس الثانى