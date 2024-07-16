الانتخابات السورية.. إعادة التصويت في مركز باللاذقية لوجود بعض التجاوزات

وكالات

أعلن رئيس اللجنة القضائية الفرعية لانتخابات مجلس الشعب السوري في اللاذقية القاضي أسد محرز إعادة الانتخاب في أحد المراكز الانتخابية بالمدينة اليوم، ويقتصر الانتخاب على الناخبين نفسهم الذين سبق لهم الاقتراع في المركز نفسه يوم أمس.

وأوضح القاضي محرز أن إعادة الانتخاب في المركز الانتخابي رقم 71 بمدينة اللاذقية الكائن في ثانوية شكري حكيم بمشروع الصليبية بسبب ارتكاب رئيس لجنة الانتخاب في المركز المذكور بعض التجاوزات، مشيراً إلى أن الانتخاب الذي جرى يوم أمس في هذا المركز يعتبر لاغياً، والانتخابات المعادة به اليوم بدأت منذ الساعة السابعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ7 مساء.

وأشار القاضي محرز إلى أنه بناء على قرار اللجنة تمت تسمية رئيس وعضوي لجنة انتخاب للمركز المذكور من قبل محافظ اللاذقية، وقاموا بأداء اليمين القانونية لإدارة عملية إعادة الانتخاب فيه.