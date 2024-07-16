الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية اليوم.. وتحذر: أجواء شديدة الحرارة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار انخفاض الحرارة بشكل نسبى اليوم فقط مع ارتفاع بنسبة الرطوبة ، موضحة أن العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 35 درجة.

ويشهد اليوم الثلاثاء، استمرار الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى ومحافظة الوادى الجديد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 30.