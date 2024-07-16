إلغاء تجريم الإجهاض فى 14 ولاية مكسيكية من بين 32 ولاية

مكسيكو سيتى (أ ش أ)

صوت برلمان ولاية بويبلا المكسيكية "وسط" على قانون بإلغاء تجريم الإجهاض، ليصل عدد الولايات التى ألغت تجريم الإجهاض فى المكسيك إلى 14 من بين 32 ولاية، وذلك بعد قرارين مماثلين للمحكمة العليا فى البلاد.

وذكرت إذاعة أل أف أم السويسرية اليوم الثلاثاء، أن 29 نائبا محليا صوتوا لصالح تعديل القانون المحلي الذى يلغي أي عقوبة على الإجهاض، الذي يتم حتى 12 أسبوعا من الحمل مقابل اعتراض 7 نواب.

وكانت الكنيسة الكاثوليكية في المكسيك قد دعت النواب إلى التصويت ضد إلغاء تجريم الإجهاض في هذه الولاية المحافظة، والتي يحكمها الحزب اليسارى مورينا.

وأشارت الإذاعة السويسرية إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أعلنت - في سبتمبر عام 2021 - أن التجريم التام للإجهاض "غير دستوري".. وفي سبتمبر 2023 جددت المحكمة العليا التأكيد على أن الأحكام الجنائية التي تجرم بشمل مطلق الحق في الإجهاض تتعارض مع الحق في الكرامة الإنسانية.

يذكر أن المكسيك دولة فيدرالية - لكل ولاية من ولايتها الـ 32 - قوانينها الخاصة بها، والتي يمكن إبطالها بأحكام صادرة عن المحكمة العليا.. وكانت المنطقة الفيدرالية في العاصمة مكسيكو سيتى أول كيان في البلاد يلغي تجريم الإجهاض لمدة تصل إلى 12 أسبوعا في عام 2007.