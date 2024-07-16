إصلاح وإعادة تشغيل معدات نظافة متهالكة بكفر الشيخ

كفر الشيخ _ محمد سليمان

قال اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، إنه تم صيانة وإصلاح وإعادة تشغيل 13 معدة نظافة متهالكة متنوعة المهام يبلغ سعرها السوقى حالياً أكثر من 23 مليون جنيه، بمركز دسوق، للعمل مجدداً بعد تهالكها وتعرض البعض منها للتكهين والتوقف منذ سنوات، بإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وذلك حفاظاً على المال العام واستغلال الإمكانات المتاحة وتنميتها.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه جري الانتهاء من أعمال إصلاح وعمرات جسيمة لـ 13 معدة نظافة بتكلفة إجمالية بلغت 4.1 مليون فقط، حيث تم إعادتها مجدداً للعمل بعد توقفها لسنوات حيث وفرت على الدولة عشرات الملايين التى يمكن استغلالها فى مشروعات وخدمات أخرى للمواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن المعدات التى تم الانتهاء من إصلاحها هى 11 جرار نظافة تبلغ تكلفتها الفعلية 10 مليون جنيه وقد وصلت لحالة متهالكة وقد تم صيانتها وإعادتها للعمل مجدداً بتكلفة 2.2 مليون جنيه، وسيارتين مكبس تبلغ تكلفتهما الفعلية 13 مليون جنيه وقد تم صيانتهما وإعادتهما للعمل مجدداً بتكلفة 1.9 مليون جنيه.

وشدد محافظ كفر الشيخ، علي ضرورة الاستفادة القصوى من كل الإمكانات المتاحة والحفاظ على المال العام والحرص على صيانة المعدات بصفة دورية لكى لا تتهالك، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بكثيف مجهوداتهم لإصلاح المعدات المتوقفة ورفع كفاءة المعدات التى تعمل حالياً، وذلك للحفاظ علي المال العام واستمرار جهود محافظة كفر الشيخ برفع كفاءة منظومة النظافة العامة لتحسين البيئة وتلبية احتياجات أهالينا بكافة مراكز ومدن المحافظة.