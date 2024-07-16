إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربي

الفيوم رباب الجالي

أصيب 3 مواطنين في حادث تصادم، وقع بين سيارة نقل وأخري ملاكي، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلي مستشفي خاص بمحافظة بني سويف، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، قبل كمين الروس عند مدخل كوم أبو راضي بإتجاه أسيوط، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أنه وقع بين سيارة نقل وأخري ميكروباص، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص وتم نقل المصابين الى مستشفى خاص بمحافظة بني سويف، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



