اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يوليو 2024 12:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربي

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 11:46 ص
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربي اسعاف
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 3 مواطنين في حادث تصادم، وقع بين سيارة نقل وأخري ملاكي، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلي مستشفي خاص بمحافظة بني سويف، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.


كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، قبل كمين الروس عند مدخل كوم أبو راضي بإتجاه أسيوط، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أنه وقع بين سيارة نقل وأخري ميكروباص، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص وتم نقل المصابين الى مستشفى خاص بمحافظة بني سويف، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.


 







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