2552 مشروعا تنمويا للأسر الأكثر احتياجا ضمن جهود التحالف الوطنى بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن تسليم 2552 قرض حسن للأسر الأكثر احتياجًا من أصحاب الصناعات اليدوية، والحرفية، أو من يمتلك مشروعًا، ويريد تطويره، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة، وتحسين مستوى معيشتها يأتي من خلال مساهمة الجمعية فى إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا؛ ليدر دخلاً ثابتا لهذه الأسر، مع الأخذ فى الاعتبار المناطق الأكثر احتياجًا، والتي تكون بؤرة اهتمام الجمعية، مؤكدًا أن تسليم المشاريع التنموية، ومتناهية الصغر تعمل على تحسين حياة آلآف الأسر بالدقهلية، وتحويلها من أسر أولى بالرعاية إلى أسر منتجة، ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظتنا العظيمة؛ الأمر الذي سيغير من وجه الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن جمعية الأورمان تعمل منذ 27 عاما، وتؤدي دورها التنموي في المجتمع، وأنها تسعى دائمًا إلى تطوير خدماتها في كافة أنحاء المحافظة تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية؛ من أجل تنمية المجتمع، والوطن وصولًا لمجتمع مصري متضامن، ومتماسك، ومنتج يوفر العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والحياة الكريمة للأسرة، والفرد على أسس من العدالة، والنزاهة والمشاركة.

يذكر أن تسليم المشاريع التنموية يأتى استكمالًا لجهود مديرية التضامن الاجتماعي، التي توزعها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة في محافظة الدقهلية من توزيع مساعدات موسمية، وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران، وعمل الأسقف، والمحارة، والسباكة، والأرضيات، وتوصيل مياه الشرب النقية، والكهرباء بالمجان تمامًا، بالإضافة إلى تنظيم معارض ملابس، ومعارض لتوزيع الأثاث، والأجهزة الكهربائية.