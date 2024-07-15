وكيل صحة أسوان يجتمع مع مديرى الإدارات لاستعراض تكليفات رفع مستوى الخدمات

أسوان- صلاح المسن

‎عقد الدكتور محمد سعيد حسن وكيل وزارة الصحة بأسوان، اليوم اجتماعا موسعا بديوان مديرية الصحة مع مديري الإدارات العامة والفنية بالمديرية، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة والتي تهدف لرفع مستوى الخدمات بالمستشفيات، وتحسين الجودة والتسهيل على المواطنين لتلقي الخدمات المختلفة.

‎واستعرض وكيل صحة أسوان التكليفات الأخيرة للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والتي من بينها رفع مستوي الخدمة الطبية وتسهيل حصول المواطن عليها بجميع المنشأت الصحية، وكذلك الاستثمار في العنصر البشري وما له من مردود إيجابي علي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

‎كما وجه وكيل وزارة الصحة جميع الإدارات العامة والفنية بالمتابعة المستمرة للخدمات المقدمة للمواطنين، وإزالة أي معوقات أمام حصوله عليها.