وزارة الصحة تكشف محاور تفعيل برامج التحول الرقمى.. تفاصيل

كتب ـ وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن محاور برنامج تفعيل التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية لإسهامه في تطوير منظومة الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تنفيذ برنامج لتفعيل دور الصحة الرقمية، والذي يهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية في المنظومة الطبية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يتم تفعيل تفعيل دور الصحة الرقمية من خلال العمل على الاستفادة من التحولات العالمية في مجال الصحة الرقمية لتحقيق نتائج صحية أفضل من خلال الآتي:

1- التوسع في استخدام التقنيات الحديثة مثل: إنترنت الأشياء، والأجهزة القابلة للارتداء، والتطبيب عن بعد. وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض. وتعزيز البحث والتطوير في مجال الصحة العامة.

2- التوسع في تحليل البيانات الصحية والاستفادة منها في دعم اتخاذ القرار، ووضع السياسات المبنية على الدليل.

3- تحسين حوكمة البيانات الصحية من خلال وضع أطر تنظيمية وقانونية ورقابية.

4- تعزيز قدرات القوى العاملة في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات.

5- الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض وتقديم خدمات العلاج عن بعد والمتابعة الإلكترونية.

6- الانتقال من خدمات صحية رقمية منعزلة إلى منظومة صحية رقمية شاملة من خلال دمج جميع المنشآت التي تقدم الخدمات الطبية على المنظومة الإلكترونية، مع ضمان سرية البيانات واستكمال السجل الطبي الإلكتروني الموحد للمواطنين.