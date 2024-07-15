مع انعقاد مؤتمر الجمهوريين.. محكمة أمريكية ترفض قضية الوثائق السرية ضد ترامب

كتبت : نهال أبو السعود

رفضت القاضية في ولاية فلوريدا التي يشرف على القضية الجنائية التي تم رفعها ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة الاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية في منتجعه مارالاجو، وحكمت بأن المستشار الخاص الذي رفع القضية تم تعيينه وتم تمويله بشكل غير قانوني بموجب الدستور الأمريكي، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

ومن المؤكد أن قرار القاضية الجزئية الأمريكية إيلين كانون سيواجه تحديًا من قبل المدعين العامين الخاصين في محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الحادية عشرة. كما يمكن للمدعين العامين أن يسعوا إلى إعادة تعيين القضية لقاضي مختلف إذا تم إلغاء الحكم.

بدأت قضية وثائق ترامب السرية حينما وجهت إلى ترامب العام الماضي تهمة الاحتفاظ بوثائق الأمن القومي في منزله بمنتجع مارالاجو في فلوريدا و وعرقلة محاولات الحكومة لاستعادتها، بما في ذلك من خلال تحدي جزئي لاستدعاء هيئة محلفين كبرى يأمره بإعادة أي وثائق سرية إلى وزارة العدل. وكان ترامب دفع ببراءته.

ووفقا لسجلات المحكمة رفضت القاضية إيلين كانون قضية الوثائق السرية ضد دونالد ترامب، وكتبت "تم رفض لائحة الاتهام لأن تعيين المستشار الخاص جاك سميث ينتهك بند التعيينات في دستور الولايات المتحدة".

يذكر ان مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن تشهد، تعزيزات أمنية مشددة، مع انطلاق مؤتمر الحزب الجمهوري، وذلك إثر محاولة الاغتيال التي استهدفت دونالد ترامب، السبت، خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا وتضمنت التعزيزات الأمنية جلب عناصر من الشرطة من الولايات المجاورة لويسكونسن، إضافة إلى الشرطة الفدرالية، وعناصر جهاز الخدمة السرية.

وتضم قائمة المتحدثين في أول يوم من أعمال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، عددا من الأسماء البارزة، من بينها حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، وحاكمة ولاية ساوث كارولينا السابقة نيكي هايلي.