مستشار نتنياهو يراوغ: الكرة فى ملعب حماس فيما يتعلق بالصفقة المطروحة

موسكو (أ ش أ)

قال ديمترى جندلمان، مستشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن الكرة الآن فى ملعب حركة حماس لاتخاذ الخطوة التالية فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق بشأن الخطة المطروحة لوقف النار فى غزة من قبل الرئيس الأمريكى جو بايدن.

وأضاف جندلمان لوكالة أنباء تاس الروسية "يجب على حماس أن تتخذ الخطوة التالية، إذ يتعين عليها قبول مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن".

وأشار إلى أن الصفقة تتضمن حق إسرائيل في مواصلة الحرب حتى تحقيق جميع أهدافها، و"إعادة أكبر عدد ممكن من الرهائن الناجين في المرحلة الأولى من الصفقة".

وزعم مستشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل لم تبتعد إطلاقا عن الخطة التي أيدها بايدن، وأن إسرائيل لم تضف أو تحذف شرطا واحدا"، مشيرا إلى أن بلاده "لن تسمح لحماس بإجراء أي تعديلات على الخطة".

ولفت جندلمان إلى أن "حماس حاولت إدخال 29 تعديلا على الخطة التي قدمها بايدن"، بيد أن نتنياهو "رفضها".

