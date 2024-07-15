مسئول روسى: خطط مرتقبة لتسليح قوارب "فيزير" بصواريخ خفيفة

موسكو (أ ش أ)

أعلن المدير العام للشركة الصناعية العسكرية الروسية "كى أم زد"،ميخائيل دانيلينكو، اليوم الاثنين، أن هناك خططا مرتقبة لتسليح القوارب المسيرة الثقيلة المتعددة المهام "فيزير" بصواريخ خفيفة.

وقال دانيلينكو - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - "يمكن لمثل هذا القارب أن يكون بمثابة حاملة صواريخ خفيفة، فهو منتج بسيط للغاية ورخيص بتكلفة نحو 500 ألف روبل (أي مايقارب 5000 دولار) ويمكننا تركيب 6 إلى 8 قاذفات على متن القارب، والتي يمكنها حمل صواريخ خفيفة، لتصل بدقة إلى المكان المطلوب ومن ثم تنفذ الانفجار".

وأضاف دانيلينكو أن اختبارات مثل هذا القارب جارية بالفعل، مشيرا إلى أنه يمكن تزويد القوارب بكاميرات فيديو، أو وضع ذخيرة بداخلها، أو تثبيت أسلحة على منصة الإطلاق لضمان توازن المسيرة، مؤكدا أن مثل هذه المنصة ضرورية للتصوير الدقيق عندما تكون المياه هائجة، بغض النظر عن بيئة الرياح، أو المياه القاسية.

يذكر أن شركة "كي أم زد" متخصصة في تنفيذ أوامر وزارة الدفاع، ولا سيما في إنتاج القوارب لـ قوات الأمن الروسية، والمسيرات البحرية.