مركز جسور بالكنيسة الأسقفية ينظم ورشة الغناء الجماعي

كتب: محمد الأحمدى

ينظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، ورشة الغناء الجماعي بقيادة أبانوب يني، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بـ مركز جسور الثقافي داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

وتضم الورشة تدريب المهتمين على استخدام اصواتهم بشكل أفضل، والتدريب على الإيقاع والنغمات ، وكيفية استخدامهم في الغناء، بالإضافة إلى التدريب على النوتة الموسيقية للكورال والمقامات الشرقية والمسافات الصوتية.

وتُعد تلك الورشة من الورش التي تُقام بإستمرار في المركز، فهي فرصة مميزة للمهتمين بتطوير مهاراتهم الغنائية والتعرف على تقنيات جديدة في الغناء.

جدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.