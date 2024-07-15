محافظ كفر الشيخ يوجه بتنظيم رحلة للأشقاء الفلسطينيين إلى حديقة صنعاء.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت محافظة كفرالشيخ، اليوم الاثنين، رحلة اليوم الواحد الترفيهية للأشقاء الفلسطينيين، وأطفالهم، بحديقة صنعاء، بمدينة كفرالشيخ، للترفيه عنهم، وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم، تنفيذاً لتعليمات اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، فى إطار حرصه علي توفير احتياجات الأشقاء الفلسطينيين ودعمهم، بالتعاون مع مركز الأورام برئاسة الدكتور ياسر عماره، مدير المركز، وجمعية الأورام برئاسة محمود توفيق، رئيس مجلس الإدارة.

وشارك فى الرحلة أكثر من 60 زائرا من الأشقاء الفلسطينيين، وأطفالهم، المقيمين بمركز الأورام، التابع للمجالس الطبية المتخصصة، حيث استمتعوا بقضاء رحلة ترفيهية فى أقسام وأنشطة الحديقة المتنوعة، وشاهدوا عدد من العروض الفنية والترفيهية.

وأعرب الأشقاء الفلسطينيون عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ كفرالشيخ على هذه المبادرة، التي ساهمت فى إدخال البهجة والسرور على قلوبهم وأطفالهم، فيما عبر الأطفال الفلسطينيين عن سعادتهم بهذه المبادرة وسط مشاعر الألفة والمحبة بين أشقائهم المصريين.

وقدم الأشقاء الفلسطينيين الشكر والتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعمه الكامل لهم والوقوف بجانبهم وتوفير أعلى مستوى من الرعاية لهم وأسرهم، وسعيه المستمر للتخفيف عنهم فى ظل الظروف الراهنة التي يعيشونها جراء الحرب على القطاع، بتسخير كافة الإمكانيات والمتطلبات لضيوفنا من الأشقاء الفلسطينيين، والعمل على توفير احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم كافة حتى عودتهم سالمين، والذي يعكس نهج الدولة المصرية والتزامها التاريخي فى دعم الشعب الفلسطينى، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهونها وخاصة الأطفال، ووقوفها وتضامنها مع الأشقاء الفلسطينيين.



الأشقاء الفلسطينيين بحديقة الحيوان



الاطفال الفلسطينيين



الفلسطينيين خلال التواجد بالحديقة



جانب من الرحلة للفسطينيين



جانب من الفلسطينيين بالحديقة