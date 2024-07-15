محافظ الأقصر يعقد اجتماعا لمناقشة مشروعات المياه والصرف بالمدن والقرى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، اجتماعاً مع المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، لمناقشة سير أعمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى مراكز ومدن المحافظة والقرى التابعة لها .

واستعرضت المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، الموقف التنفيذى لكافة مشروعات الصرف الصحى بمراكز ومدن المحافظة، موضحةً ما تم إنهائه وما يجرى العمل به والمشروعات المتوقفة.

وناقش محافظ الأقصر مع رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر أهم معوقات إستكمال المشروعات المتوقفة والتى تضمن بعضها معوقات بسبب توفير الإعتمادات المالية الخاصة ببعض المشروعات ، وكذلك تداخل جهات الولاية على بعض المناطق مما يؤخر إستكمال أعمال عدد من المشروعات وأيضاً المشكلات المتعلقة بالجهة المنفذة و الطبيعة الجغرافية لمناطق إقامة المشروعات .

ومن جانبه، أوضح محافظ الأقصر أنه خلال جولاته بمراكز ومدن المحافظ تكررت شكاوى الأهالى فيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحى سواء بشأن ضعف جودة مياه الشرب وضغط المياه وإنقطاعها المتكرر ببعض المناطق ، أو بشأن عدم وصول شبكات الصرف الصحى لعدد من القرى، وأكد على أن مشروعات شبكات الصرف الصحى ومحطات معالجة المياه تأتى على قائمة أولوياته لسرعة تنفيذها بالتنسيق مع جهات التنفيذ لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان التيسير على المواطنين، ورضائهم على جودة الخدمات المقدمة لهم .

فيما عقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اليوم الإثنين، فعاليات لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين، الذي يعقد بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر بشكل دوري أسبوعياً، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، إلى كافة رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين، وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتماشى مع القانون.



اجتماع لمناقشة مشروعات المياه والصرف الصحى بالمدن والقرى بالأقصر



اجتماع لمناقشة مشروعات المياه والصرف الصحى بالمدن والقرى