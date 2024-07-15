مجلس جامعة أسوان يوافق على ضوابط قبول طلاب ذوى الهمم

أسوان – عبد الله صلاح

انعقد اليوم مجلس جامعة أسوان، رقم 125، لشئون التعليم والطلاب، برئاسة الدكتور لؤى سعد الدين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور وكلاء كليات الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية ونتائج نهاية العام الجامعى لعام 2024/2023 م.

وأكد الدكتور لؤى سعد الدين نصرت، أن المجلس وافق على وضع ضوابط قبول الطلاب من ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة بالكليات المخصصة لهم لعام الجامعى 2025/2024م.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه وجه وكلاء كليات الجامعة لشئون التعليم والطلاب بسرعة إعلان نتائج الفرق النهائية لإنهاء إجراءات التجنيد.

كما وافق المجلس على المذكرة المقدمة من كلية العلوم، بشأن البرامج العلمية المميزة الخاصة بالساعات المعتمدة المقدمة من قسم الجيولوجيا والتى تضم برنامج الجيولوجيا الهندسية والبيئية، وبرنامج جيولوجيا الثروات المعدنية والبترول.

كما ناقش المجلس القواعد المنظمة لتحويل الطلاب ونقل قيدهم من وإلى كليات الجامعة ومعاهدها للعام الجامعى الجديد وبناءا على ذلك قرر المجلس عدم قبول التحويل ونقل القيد إلى كلية التمريض من المعهد الفنى للتمريض بناءا على توصية لجنة قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات للعام الجامعي 2025/2024م.