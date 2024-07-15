اليوم السابع
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مجلس الوزراء: الخميس 25 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

الإثنين، 15 يوليو 2024 02:02 م
مجلس الوزراء: الخميس 25 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو الدكتور مصطفى مدبولى
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024؛ وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.







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