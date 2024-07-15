كيف تتظلم على نتيجة الدبلومات الفنية بالقاهرة؟.. تفاصيل

كتب ــ سيد الخلفاوى

تتلقى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024 /2023 ،، وفى النقاط التالية خطوات التقدم بالتظلم.

يقوم الطالب بسداد مبلغ (100) مائة جنيه لكل مادة يرغب الطالب التظلم فيها لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بإحدى مكاتب البريد تحت حساب تظلمات تعليم ثانوي فني أو أحد الهيئات المعتمدة مثل فورى حساب رقم 66616).

مع ضرورة تسليم إيصال السداد أصل الإيصال + صورة للجنة النظام والمراقبة، لتحديد المواد التي يرغب التظلم فيها ويتم تحديد ميعاد الاطلاع له من قبل اللجنة.

** يسمح لولى أمر الطالب فقط بالحضور مع الطالب أثناء الإطلاع بعد التأكد من شخصيته ويحظر على الطالب أو ولى الأمر استخدام الهاتف المحمول فى المكان المخصص للإطلاع داخل اللجنة كما يحظر عليه اصطحاب نماذج إجابة وذلك طبقاً للقرار الوزارى 293 لسنة 2024.

** طبقاً للقرار الوزاري 293 لسنة 2024 يقوم الطالب باستلام صورة كراسة إجابته في المادة المتضرر فيها ويقوم بتدوين الملاحظات فى النموذج المعد لذلك بخط يده في الإطار الآتي:

. وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة.

. عدم صحة جمع جزيئات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة من الخارج للكراسة.

. عدم احتساب الدرجة الأعلى في الحالات المسموح بها قانوناً.

. الخطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرأة من الخارج.

