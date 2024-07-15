غلق 13 مخبزا بلديا لمخالفتها اللوائح وتحرير 754 محضرا تموينيا بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تكثيف الحملات التفتيشية لمحاربة كافة أنواع الغش التجارى، ومحتكري السلع حفاظاً على حقوق المواطنين.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة برئاسة المحاسب أسامة عز الدين مدير المديرية حملة تفتيشية موسعة على مدار 4 أيام بنطاق المحافظة، حيث تمكنت من تحرير 754 محضرا تموينيا تنوعا ما بين 430 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و324 مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر و بأزيد من السعر الرسمى .

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه تم المرور و على مطاحن سلندرات شبين الكوم التابع لشركة لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا وتلاحظ وجود تلاعب في تعبئة وزن شكائر الدقيق البلدي وتم تحرير محضر بالمخالفة، وبالتفتيش على المخابز البلدية للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات والقرارات الوزارية أسفرت الحملة عن غلق عدد 13 مخبز بنطاق المحافظة وتحرير محاضر تجميع لعدد 61 شيكارة دقيق بلدى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفات لضمان وصول الدعم والارتقاء بالخدمات المقدمة والتيسير على المواطنين.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على كافة المخابز والأسواق بنطاق المحافظة لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب، مؤكدا متابعته اليومية لنتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها يومياً بنطاق مراكز ومدن المحافظة.