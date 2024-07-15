اليوم السابع
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الإثنين، 15 يوليو 2024 05:27 م
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ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء ببنى سويف

الإثنين، 15 يوليو 2024 05:08 م
ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء ببنى سويف دقيق مدعم
بنى سويف - هانى فتحى

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كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة التموينية على المخابز البلدية وجودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب في حصص الدقيق المقررة، ومراجعة ماكينات الصرف للمخابز للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه إشراف المهندس وصفى عبد الله وكيل الوزارة

وجهت مديرية التموين ببنى سويف، برئاسة المهندس وصفى  عبدالله بالتنسيق مع  الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا برئاسة ناصر سيف، حملة شارك فيها  محمود يحيى مديرتموين إهناسيا، وأحمد عبد الصمد نائب رئيس المدينة، وبحضور مفتشي التموين وبالتنسيق مع مركز الشرطة، لضبط كمية من الدقيق المدعم والمخصصة لحصص المخابز البلدية قبل بيعها بالسوق السوداء.

وتمكنت الحملة من ضبط 85 جوال دقيق مدعم زنة 50 كجم (ما يعادل 4.25 طن) بإحدى قرى المركز، وتم التحفظ على المضبوطات بمستودع إهناسيا، وتحرير محضرًا واتخاذ الإجراءات القانونية  المتبعة في هذا الشأن.

 







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