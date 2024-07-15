صحة دمياط تعلن النزول بمجموع مدارس التمريض إلى 267 درجة.. الأوراق المطلوبة

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن نزول مجموع الالتحاق بمدارس التمريض "فارسكور - كفر سعد" إلى 267 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023- 2024.
وتضمن إعلان مديرية الصحة بدمياط، عن توضيح الشروط الواجب توافرها أثناء التقدم للالتحاق بمدارس التمريض للعام الدراسي المقبل والتى جاءت على النحو التالى
أولا الأوراق المطلوبة
- صورة الشهادة الاعدادية
- صورة شهادة الميلاد
- صورة بطاقة ولى الأمر سارية
على أن يتم تقديم النسخ الأصلية من الأوراق المطلوبة حال قبول طلب التقديم.
ثانيا مواعيد التقديم
- يتم تقديم الأوراق في الفترة من 16 حتى 21 يوليو الجاري
- يتم تقديم طلبات الالتحاق حسب الجهة الإدارية التى تم استخراج الشهادة الاعدادية ولا تقبل الاوراق بمركز إداري آخر.
- لا يسمح بقبول أوراق التقديم عقب الموعد المحدد
- يتم قبول فصل واحد داخل المدرسة بكثافة 25 : 30 طالب
- الأولوية لاصحاب المجموع الأعلي ومن تمكنوا من اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية.
وأوضحت مديرية صحة دمياط في بيانها مواعيد اختبارات مدارس التمريض وذلك يومي "الأحد والاثنين" 28 - 29 يوليو الجاري على أن يتم الاعلان رسميا عن نتائج الإختبارات مطلع اغسطس القادم.
مجموع مدارس التمريض