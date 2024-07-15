اليوم السابع
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صحة دمياط تعلن النزول بمجموع مدارس التمريض إلى 267 درجة.. الأوراق المطلوبة

الإثنين، 15 يوليو 2024 07:19 م
صحة دمياط تعلن النزول بمجموع مدارس التمريض إلى 267 درجة.. الأوراق المطلوبة وزارة الصحة - أرشيفية
دمياط - هيثم مراد

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أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن نزول مجموع الالتحاق بمدارس التمريض "فارسكور - كفر سعد" إلى 267 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023- 2024.

وتضمن إعلان مديرية الصحة بدمياط، عن توضيح الشروط الواجب توافرها أثناء التقدم للالتحاق بمدارس التمريض للعام الدراسي المقبل والتى جاءت على النحو التالى

أولا الأوراق المطلوبة

- صورة الشهادة الاعدادية

- صورة شهادة الميلاد

- صورة بطاقة ولى الأمر سارية

على أن يتم تقديم النسخ الأصلية من الأوراق المطلوبة حال قبول طلب التقديم.

ثانيا مواعيد التقديم

- يتم تقديم الأوراق في الفترة من 16 حتى 21 يوليو الجاري

- يتم تقديم طلبات الالتحاق حسب الجهة الإدارية التى تم استخراج الشهادة الاعدادية ولا تقبل الاوراق بمركز إداري آخر.

- لا يسمح بقبول أوراق التقديم عقب الموعد المحدد

- يتم قبول فصل واحد داخل المدرسة بكثافة 25 : 30 طالب

- الأولوية لاصحاب المجموع الأعلي ومن تمكنوا من اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية.

وأوضحت مديرية صحة دمياط في بيانها مواعيد اختبارات مدارس التمريض وذلك يومي "الأحد والاثنين" 28 - 29 يوليو الجاري على أن يتم الاعلان رسميا عن نتائج الإختبارات مطلع اغسطس القادم.

مجموع مدارس التمريض
مجموع مدارس التمريض

 







وزارة الصحة

وزير الصحة

محافظ دمياط

محافظة دمياط

مدارس التمريض

الشهادة الاعدادية




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