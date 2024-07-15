صحة دمياط تعلن النزول بمجموع مدارس التمريض إلى 267 درجة.. الأوراق المطلوبة

دمياط - هيثم مراد

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن نزول مجموع الالتحاق بمدارس التمريض "فارسكور - كفر سعد" إلى 267 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023- 2024.

وتضمن إعلان مديرية الصحة بدمياط، عن توضيح الشروط الواجب توافرها أثناء التقدم للالتحاق بمدارس التمريض للعام الدراسي المقبل والتى جاءت على النحو التالى

أولا الأوراق المطلوبة

- صورة الشهادة الاعدادية

- صورة شهادة الميلاد

- صورة بطاقة ولى الأمر سارية

على أن يتم تقديم النسخ الأصلية من الأوراق المطلوبة حال قبول طلب التقديم.

ثانيا مواعيد التقديم

- يتم تقديم الأوراق في الفترة من 16 حتى 21 يوليو الجاري

- يتم تقديم طلبات الالتحاق حسب الجهة الإدارية التى تم استخراج الشهادة الاعدادية ولا تقبل الاوراق بمركز إداري آخر.

- لا يسمح بقبول أوراق التقديم عقب الموعد المحدد

- يتم قبول فصل واحد داخل المدرسة بكثافة 25 : 30 طالب

- الأولوية لاصحاب المجموع الأعلي ومن تمكنوا من اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية.

وأوضحت مديرية صحة دمياط في بيانها مواعيد اختبارات مدارس التمريض وذلك يومي "الأحد والاثنين" 28 - 29 يوليو الجاري على أن يتم الاعلان رسميا عن نتائج الإختبارات مطلع اغسطس القادم.