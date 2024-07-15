رئيس جامعة دمنهور يوقع مذكرتى تفاهم مع مديرية الشئون الصحية بالبحيرة.. صور

استقبل الدكتور إلهامى ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، اليوم الاثنين، الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحيرة، والوفد المرافق له الذى ضم كل من الدكتورة ولاء قنديل ـ مدير إدارة المعامل بالبحيرة، الدكتور محمد صبرى ـ مدير العنايات بالبحيرة، لبحث سبل التعاون بين الطرفين وتوقيع مذكرتى تفاهم بين الجهتين، وياتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتنسيق والتعاون لاستغلال الإمكانيات المتاحة بالدولة لخدمة المواطن، وفى إطار تضافر جهود جامعة دمنهور مع مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق رؤية مصر 2030، ،وسعيا لتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة بمحافظة البحيرة لتقديم خدمة مميزة للمجتع البحراوى.



وانطلاقا من مبادرة "ومن أحياها" جاء بروتوكول التعاون الأول الذى تم توقيعه بين الطرفين للمضى قدما نحو نشر التوعية الصحية السليمة لطلاب الجامعة فى مختلف المجالات وخاصة الانعاش القلبى الرئوى ومكافحة التدخين وذلك من خلال عقد ندوات للتوعية والتدريب على أعمال الانعاش القلبى الرئوى وذلك حفاظا على أرواح المواطنين وتقديم الخدمة الطبية فى الوقت المناسب ومكافحة للوصول إلى منشآت تعليمية تحظر التدخين بجميع أشكاله التقليدية وغير التقليدية.



وعلى صعيد آخر وانطلاقا من رؤية جامعة دمنهور وجهودها الإيجابية فى إعداد كوادرها الطلابية للحياة المهنية وتأهيلهم لسوق العمل تم توقيع بروتوكول تعاون آخر بين الطرفين بخصوص برنامج تدريبى توعوى خاص بمجال الأمان الحيوى والسلامة البيولوجية بالمعامل الطبية طبقا للمعايير الدولية والمحلية وذلك حرصا على سلامة العاملين بقطاع المعامل والمرضى المترددين والمجتمع، وكذا تطوير المهارات المهنية والفنية وإعداد طلاب الفرق النهائية بالكليات المعنية ( العلوم، الصيدلة، الطب البيطرى )، وإكسابهم الخبرات وتزويدهم بالمعارف الأساسية والمهارات التطبيقية فى مجال الأمان الحيوى بالمعامل الطبية بمهنية عالية لدعم وتطوير مهارات الطلاب.



هذا وقد اتفق الطرفان على التعاون فى القوافل الطبية التخصصية التنموية التى تنفذها الجامعة ضمن مبادرة حياة كريمة والتى تشمل خدمات بشرية، بيطرية، زراعية، تنموية وتوعوية، والتى تأتى فى إطار الدور المجتمعى والتنويرى الذى تقوم به جامعة دمنهور لتلبية احتياجات المجتمع.



من جانبه ثمن رئيس الجامعة هذا التعاون المثمر بين الطرفين، والذى يعكس مدى التكامل والتنسيق بين الجامعة ومديرية الصحة، متطلعا لمزيد من التعاون المُثمر.



شهد توقيع البروتوكول كل من الدكتور عبد الحميد السيد - نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ماجد شعلة - قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى السيد - قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال عمران - قائم بعمل عميد كلية الصيدلة، والدكتور نبيل بكير - قائم بعمل عميد كلية الطب البيطري، وعدد من ممثلى وزارة الصحة بمحافظة البحيرة.



























